Ta teden je postalo jasno, da je na splošnih volitvah v Indiji prepričljivo zmagala stranka premierja Narendre Modija, ki bo tako državo vodil še pet let. Njegova hindujska nacionalistična stranka Bharatiya Janata (BJP) je dobila 303 sedeže v 543-članskem spodnjem domu parlamenta.

Najstarejša stranka v državi, ki kroji indijsko politiko že vse od osamosvojitve te nekdanje britanske kolonije, Kongresna stranka, je medtem dobila le 52 poslancev, skupaj z zaveznicami pa manj kot sto. Rezultat je le malenkost boljši od zgodovinskega poraza leta 2014, ko je ta stranka osvojila 44 sedežev.

»V demokraciji se zmage in porazi dogajajo nenehno, a vodenje je druga zadeva. On je vodil,« je ocenil član stranke Ghulam Nabi Azad.

48-letni Gandhi je sicer na zadnjih volitvah - te so v sedmih fazah potekale od 11. aprila do 19. maja - doživel tudi boleč osebni poraz, saj prvič po letu 2004 ni bil izvoljen v mestu Amethi v zvezni državi Uttar Pradesh, ki so ga člani njegove družine desetletja zastopali v indijskem parlamentu. Je pa osvojil sedež na jugu Indije.

.