Po neuradnih rezultatih bi lahko vladajoča Stranka indijskega ljudstva zmagala celo v več kot 300 od 542 volilnih okrožij, kar je še bolje kot leta 2014, ko je dobila 282 poslancev, z zavezniki 336. To je še en izjemen uspeh za premierja Narendro Modija, saj se v Indiji, ki je ob močnih lokalnih strankah vajena koalicijskih vlad, redko zgodi, da bi kakšna stranka dobila absolutno večino poslancev. »Indija je znova zmagala,« je na twitterju zapisal 68-letni premier, ki bi lahko postal najpomembnejši indijski voditelj po ustanovitelju moderne Indije Jawaharlalu Nehruju (1889–1964) in njegovi hčerki Indiri Gandhi (1917–1984).

Laicistična opozicijska Kongresna stranka, ki je bila na oblasti (največkrat pod vodstvom članov družine Nehru-Gandhi) večji del 72-letne zgodovine sodobne Indije, naj bi tokrat zmagala v nekaj več kot 50 volilnih okrožjih. Torej gre spet za katastrofalen poraz, potem ko je leta 2014 dobila celo samo 44 poslancev.

Odločilna Modijeva karizma

Volitve v »največji demokraciji sveta« so zaradi strogih varnostnih ukrepov (med drugim so nevarni islamski teroristi) in logistike trajale šest tednov v sedmih etapah. Volilno pravico je imelo okoli 900 milijonov Indijcev, na volišča pa jih je prišlo okoli 600 milijonov. Po nekaterih ocenah so volitve stale več kot 6 milijard evrov. Nekaj so stale tudi volilne naprave. Ker pa so te prevažali z zasebnimi vozili, je več opozicijskih politikov izrazilo bojazen, da je prišlo do goljufij pri preštevanju glasov.

O strankarski opredeljenosti volilcev v veliki meri odločajo lokalne zadeve v posamezni zvezni državi, podobno kot na evropskih volitvah odloča nacionalna politika v vsaki državi članici EU. Vendar je tudi tokrat zmago hinduistične stranke BJP omogočila predvsem velika karizma in priljubljenost Modija. Nekateri komentatorji celo trdijo, da so bile te volitve referendum o njem. Mnogi ga uvrščajo v tabor populistov in trdijo, da je bila njegova zmaga leta 2014 prva velika zmaga radikalne nacionalistične desnice, torej pred britanskim referendumom o brexitu in preden je Donald Trump postal predsednik ZDA, Matteo Salvini podpredsednik italijanske vlade in Jair Bolsonaro brazilski predsednik.

Indijci torej še vedno zaupajo Modiju kljub temu, da ni zmanjšal brezposelnosti in revščine, kot je obljubljal leta 2014. Ena zadnjih anket kaže, da je tretjino glasov stranka BJP dobila po zaslugi Modijeve priljubljenosti in ne zaradi pripadnosti stranki ali podpore njenemu kandidatu. Podpora premierju se je po tej raziskavi javnega mnenja celo povečala glede na leto 2014, ko je svoji stranki prvič po 32 letih zagotovil prvo mesto v Indiji.