Požar je izbruhnil v centru za usposabljanje, ki je bil nezakonito vzpostavljen na vrhu poslovne stavbe v mestu Surat na zahodu države. Nekateri študenti so si življenje skušali rešiti s skokom iz stavbe. V času požara je bilo sicer v učilnicah več kot 50 študentov.

Vladni uradniki so povedali, da naj bi pet žrtev danes prejelo rezultate izpitov, ki odločajo o njihovem vpisu na univerzo. Vse so jih opravile z visokimi ocenami.

Policija je tri lastnike kolidža obtožila uboja iz malomarnosti in poskusa uboja iz malomarnosti. Enega od obtoženih so aretirali, dva druga naj bi bila na begu.

V objektu so sicer odkrili številne kršitve zakonodaje s področja požarne varnosti. Požar naj bi izbruhnil zaradi kratkega stika v eni od klimatskih naprav v pritličju in se nato razširil do tretjega nadstropja.

Stavba Takshashila Arcade naj bi sicer imela le eno nadstropje, a so nelegalno zgradili še dve. Na vrhu pa so postavili še improvizirano kupolo iz plastične mase, pod katero so študirali študenti.

Mesto Surat je že vzpostavilo skupino, ki bo skušala odkriti še druge nezakonite stavbe v mestu, ki izvajajo izobraževanja v času izpitov.