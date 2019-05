Pogovori so trajali več ur, klubi pa so dosegli več dogovorov. Širitve lige zaenkrat niso potrdili in je malo verjetno, da jo bodo. Skupščina bo zasedala še enkrat v roku 20 dni in znova govorila o širitvi, za katero pa je malo možnosti. To pomeni, da se Petrol Olimpija, ki je v letošnji sezoni izpadla iz lige Aba, na račun širitve lige ne bo vrnila oziroma obstala v elitni jadranski druščini.

Govorili so o prošnjah o priključitvi grških Olympiacosa in Panathinaikosa ter izraelske Bnei Herzliye, ki se želijo pridružiti jadranski ligi. Prišli so do zaključka, da morajo klubi najprej oddati vso potrebno dokumentacijo v skladu z ustanovnimi akti lige Aba, med drugim morajo imeti dovoljenja domačih košarkarskih zvez.

Vodstvo lige ni podaljšalo mandata trenutnemu direktorju Krešimiru Novoselu ter športnemu direktorju Žarku Čabarkapi, ki se jima pogodba izteče konec maja, zato bo začelo z iskanjem novih funkcionarjev.

Delegati so se strinjali, da se podobe s finala lige Aba med Budućnostjo in Crveno zvezdo ne smejo več ponoviti. Nešportni, huliganski izpadi tako navijačev oziroma gledalcev v Beogradu kot Podgorici so bili namreč na meji regularnosti. Predsednik Crvene Zvezde Nebojša Čović in predsednik Budućnosti Dragan Bokan sta dobila denarni kazni v višini 10.000 evrov.

Na skupščini lige Aba so sodelovali predstavniki dvanajstih klubov, ki so odločitve sprejemali z večino.