Čeprav je danes na sporedu tretja in morda že odločilna tekma finala državnega prvenstva med Primorsko in Olimpijo, se v teh dneh še vedno največ govori o dogajanju na drugi v Stožicah. Sodnik Sašo Petek je namreč po zadetem prvem prostem metu Roka Badžima zaradi praske na komolcu poslal na klop, njegova menjava Dražen Bubnič pa je 3,4 sekunde pred koncem zgrešil za izenačenje. Košarkarji Olimpije so družno nekaj ur po tekmi na družbenem omrežju instagram delili Badžimovo prasko, ki je bila resnično zgolj to. Odločitev Petka ni bila po godu niti predsedniku Košarkarske zveze Slovenije Mateju Erjavcu, ki je ob robu parketa zmajeval z glavo, kot tudi ne celo nekaterim funkcionarjem Primorske. Koprčani imajo tako danes izjemno priložnost, da z 22. zaporedno zmago odločijo prvenstvo in prvič v zgodovini dvignejo pokal za najboljše moštvo v državi.

A do morebitnega slavja tigre čaka še vsaj napornih 40 minut, saj je jasno, da se Olimpija vnaprej ne bo predala. »Če kaj, smo dobili potrditev, da kljub odsotnosti nekaterih nosilcev lahko igramo s Primorsko. V Koper ne gremo z belo zastavo, temveč po zmago, s katero bi se vrnili v igro za naslov prvaka,« je odločen kapetan Olimpije Domen Lorbek. Da so Ljubljančani kljub skromni kakovosti in odsotnostim velik trn v peti koprskega moštva, ni presenečen niti trener Primorske Jurica Golemac. »Ne preseneča me, ker je trener Olimpije Jure Zdovc. Pričakoval sem težko delo, saj igrajo na nož in ves čas na robu osebne napake. Pomagajo drug drugemu, se borijo in skačejo. Nekateri igralci zadevajo tisto, česar morda sicer ne bi. A to je finale državnega prvenstva in bili bi naivni, če bi pričakovali kar koli drugega. Sta nam pa zmagi v finalu gotovo še dodatno dvignili samozavest. Bodite prepričani, da nihče ne razmišlja o tem, da smo že prvaki. Tretjo tekmo bomo igrali, kot da zaostajamo 2:0 v zmagah.«

A 2:0 v zmagah zaostaja Olimpija, ki v Kopru enostavno mora priti do uspeha, če želi podaljšati finalno serijo. Naloga bo sila težka, saj je Primorska v dvorani Bonifika v celotni sezoni izgubila le enkrat. »Ob mojem prihodu je bil cilj, da ujamemo Krko in Primorsko. Krko smo, Primorska pa je izredno kakovostna. Približali smo se ji, a nam še manjka. Vsekakor pa ne bomo obupali in se bomo borili do zadnje sekunde,« sporoča Jure Zdovc, ki se ubada tudi z neverjetnim primerom Luke Šamanića. 19-letni hrvaški košarkar je po prvi polfinalni tekmi s Heliosom odšel v ZDA na posebne treninge pred naborom lige NBA, po dogovoru pa bi se moral vrniti pred drugo finalno. To se ni zgodilo, v klubu pa z igralcem ne morejo več navezati stikov, temveč se pogovarjajo z njegovim agentom. »Pravijo, da je tako bolje zanj in da bo imel več možnosti na naboru, če ostane tam. Če nima želje, je celo bolje, da ga ni,« pravi Zdovc. Dogajanje sicer veliko pove o karakterju in osebnosti Luke Šamanića kot tudi o sposobnosti Olimpijinega vodstva.

Za ljubljanski klub pa današnji dan ne bo pomemben zgolj zaradi tretje finalne tekme, temveč tudi dogajanja v Banjaluki, kjer bo skupščina lige ABA. Na njej se bo odločalo o širitvi lige in vstopu grškega Olympiakosa, s čimer bi lahko v tekmovanju obstala tudi Olimpija, ki je sicer zaradi slabih rezultatov izpadla v 2. ligo ABA. »O tem nisem veliko razmišljal. Prvič, ker nimam časa, drugič pa, ker nimam vpliva. Sem zelo motiviran. Prišel sem v Olimpijo, da skupaj naredimo pomembno zgodbo. Vsekakor od tega ne bom odstopal. Če bomo igrali v 2. ligi ABA, pač bomo. Nihče ne ve, kaj bo. Ali pa vedo, pa nam ne povedo,« se je nasmehnil Zdovc.