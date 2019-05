Slovenski državni gozdovi – za nekatere nebesa, za druge pekel

Ste gozdar in bi se zaposlili v rosno mladem podjetju Slovenski državni gozdovi (SiDG)? Preden sprejmete to odločitev, preberite drobni tisk. Velika verjetnost je, da vaša plača ne bo zadostovala niti za plačilo glob. Veter, žled in lubadar se neusmiljeno znašajo nad gozdovi. Od leta 2011 pri sečnji in spravilu lesa vladajo izredne razmere, v katerih je treba vse, kar Zavod za gozdove Slovenije določi za sanitarni posek, iz gozda spraviti v treh tednih.