To je prostor, kjer se ljudje iz različnih oddelkov in različnih položajev usedejo skupaj ter se pogovarjajo o zasebnih ali poslovnih zadevah. Ti pogovori ljudi povezujejo, pomagajo reševati izzive, olajšajo delo ter porajajo nove in drugačne ideje, povedo v podjetju. Andraž Kvas, zaposlen v oddelku korporativne komunikacije, je dejal, da v kavarni potekajo tudi testiranja novih izdelkov. Vodje blagovnih znamk namreč povabijo zaposlene, da pokusijo potencialne izdelke in povedo svoje mnenje. Na tak način pridobijo koristne in uporabne informacije, ne da bi škodovali blagovni znamki in tratili sredstva. Na predstavitvah, organiziranih v kavarni, se zaposleni seznanijo tudi z novimi izdelki družbe. »Zaposleni so prvi ambasadorji blagovnih znamk in podjetja, zato je dobro, da so čim bolje obveščeni,« je povedal Kvas.

Kavarna kot večnamenski prostor Kadar so predstavitve namenjene poslovnim partnerjem, kavarno za nekaj ur spremenijo v poslovni prostor. Ali v predavalnico, ko gostijo notranje ali zunanje predavatelje. Sicer pa kavarna najpogosteje gosti družabne dogodke zaposlenih. »To so na primer proslavitve pomembnih nagrad ali poslovnih uspehov, pogostitve ob rojstnih dnevih ali ob odhodih v pokoj, gostili smo tudi standup komedijo, tematske zajtrke za zaposlene, obiske otrok zaposlenih…« je naštel Kvas. Seveda se v kavarni ljudje ne družijo ves dan, je poudaril. V urah zatišja, ko je večina ljudi v pisarnah, kavarna ponuja prostor za samostojno delo v miru ali sestanke. Tako se lahko ljudje izognejo pisarniškim motnjam in zasedenosti sejnih sob.

Več povezanosti med zaposlenimi Po besedah Andraža Kvasa je zgraditev kavarne spremenila percepcijo druženja med zaposlenimi. »Ustvarile so se nove vezi med zaposlenimi, izboljšal se je pretok informacij in spremenila ter izboljšala se je korporativna kultura. Klepet ob kavi ni več razumljen kot brezdelje. Gre le za drugačen način življenja in sodelovanja med zaposlenimi,« je povzel.