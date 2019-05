Drugi v etapi je bil Španec Mikel Nieve s 35 sekundami zaostanka, tretji pa njegov rojak Mikel Landa z minuto in 20 sekundami zaostanka. Roglič (Jumbo-Visma) je zadnjih nekaj kilometrov premagoval skupaj z Italijanom Vincenzom Nibalijem, prvim zasledovalcem Zasavca med tistimi kolesarji, ki merijo na najvišja mesta v skupnem seštevku. Zaostala sta dve minuti in 57 sekund.

Pred njima so dan končali Nizozemec Bauke Mollema, Ekvadorec Richard Carapaz in Poljak Rafal Majka. Veliko sta izgubila Kolumbijec Miguel Angel Lopez in Britanec Simon Yates. Prvi je imel slabih 13 kilometrov pred ciljno črto tehnične težave s kolesom, Yates pa je onemogel, na koncu je zaostal pet minut. Polanc, ki je rožnato majico vodilnega prevzel po četrtkovi etapi, je prišel čez cilj minuto in 42 sekund za Rogličem in Nibalijem minuto ter obdržal prednost v skupnem seštevku.

Polanc ima po 13. etapah 2:25 minute prednosti pred Rogličem, Zakarin je tretji in zaostaja 2:56 minute. Mollema na četrtem mestu zaostaja 3:06 minute, Nibali na petem 4:09 minute. Še 13 sekund več zaostaja Carapaz in še šest več Majka.

Rus je bil del velike ubežne skupine, ki se je na zadnjem vzponu iz kilometra v kilometer bolj redčila. Zakarin je napadel pet kilometrov pred ciljem in se rešil Nieveja, ki je bil prav tako v begu. Landa je med tem napadel iz skupine favoritov 16 kilometrov od ciljne črte in najprej nadaljeval sam, nekaj kilometrov je imel pomoč dveh klubskih kolegov, ki sta bila pred tem v ubežni skupini. »Vedeli smo, da je zadnji vzpon zelo težek. Nisem imel načrta. Poskusil sem dati vse od sebe in tu je rezultat. Moj cilj je, da končam v prvi peterici in zdaj je to dosegljivo,« je bil kratek Zakarin.

Polanc je prvič odpadel od skupine favoritov 65 kilometrov pred koncem dneva, a je ob pomoči klubskih kolegov pri UAE Emirates ujel priključek. Drugič ni uspel slediti pospeševanju Lande, zato se je odločil, da bo preostanek dneva nadaljeval v svojem ritmu. »Želel sem si braniti majico. Kolesaril sem v svojem ritmu, ker je bila etapa zelo težka. V zaključku je bil vsak sam s seboj,« se je na dan ozrl Polanc, o možnostih, da bi še dlje časa branil skupno vodstvo, pa je dodal: »Sem realist. Videli smo Nibalija in Rogliča. Mislim, da sta najmočnejša. Zakarin je danes opravil dobro delo. Giro je še dolg.« Tretji Slovenec na Giru Grega Bole (Bahrain-Merida) je bil danes 87., zaostal je 33:26 minute. Skupno je 113.

Nič manj ne bo zahtevna sobotna etapa, ki se bo začela v Saint Vincentu in se bo po 131 kilometrih končala v Courmayeurju, kolesarji pa bodo morali premagati pet vzponov.