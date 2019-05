Težav pri tem niso imeli, je povedala Jonesova, saj interesentov ni manjkalo, a se je vmešala pokojna prek svojega pravnega zastopnika z zahtevo, da psičko evtanazirajo, kremirajo in skupaj z njo pokopljejo. Skrajna sebičnost ni tuja človeškemu rodu, da ZDA nimajo (ne želijo imeti) pravnih orodij proti njej, pa je navdih za sebičneže po vsem svetu. Še bolj zato, ker ima pravna orodja v njen prid, zato je bila Emma kot zasebna last stvar, s katero lastnica tako široko razpolaga, da odloča o njenem življenju in smrti, saj zakonodaja v Virginiji dovoljuje evtanazijo zdravih hišnih ljubljenčkov. Ta zvezna država je leta 2014 prav tako sprejela zakon, po katerem je pogrebnim podjetjem dovoljeno imeti prostor za pokop posmrtnih ostankov ljudi in njihovih hišnih ljubljenčkov, ki pa mora biti jasno označen glede na preostali del pokopališča. Kje in s kom je v skupnem grobu žara z upepeljeno Emmo, številni časopisi, ki so povzeli zgodbo o psički in njeni sebični lastnici, ne navajajo. Kdo ve, če ne tudi zato, da sebičnost ostaja anonimna in zato kljub tej zgodbi najpogosteje spregledana.