Po njenih korekturah je plakat zagotavljal, da Luther stranke, ki so jo zaradi njene programske in verbalne sorodnosti z nekdanjo nacistično stranko NSDAP v Nemčiji že nekajkrat poskušali prepovedati, ne bi volil. Takšnih plakatov sicer NPD ni obešala le v deželi Brandenburg, kjer službuje Kierschkejeva, temveč še najmanj v štirih drugih nemških deželah. Stranka je na njih v predvolilne namene zlorabila Luthrov stavek, ki ga je izrekel leta 1521, ko so ga obtožili in zahtevali, da prekliče svojih 95 tez. Luther tega ni storil in dobro zavedajoč se posledic je izjavil: »Tu stojim, ne morem drugače. Bog mi pomagaj – amen.« Fundacija Luthrova spominska obeležja je stranko zaradi zlorabe podobe in besed začetnika reformacije že tožila, pravno podlago za tožbo pa so, zanimivo, našli v avtorskih pravicah, ki jih je na fundacijo prenesla fotografinja portreta, razstavljenega v Luthrovi hiši v Wittenbergu, ki ga je naslikal slikar Lucas Cranach starejši. Brez posledic pa ukvarjanje s plakatom ni ostalo tudi za evangeličansko duhovnico. Območna organizacija NPD je na svoji spletni strani objavila fotografijo, na kateri je videti, kako Kierschkejeva riše po plakatu, in jo označila za kriminalko. Ker velja poškodovanje predvolilnih plakatov v Nemčiji za kaznivo dejanje, je občinski svetnik NPD Klaus Beier duhovnico kazensko ovadil in očrnil pri njenem delodajalcu. Evangeličanska cerkev je zato svoje dušne pastirje prosila, naj se v prihodnje na provokacije raje odzovejo z besedami kot z dejanji. Kierschkejeva je ob tem obžalovala, da svojega nasprotovanja ni izrazila na kakšen bolj kreativen način, in povedala, da je med krajani kljub temu požela obilo podpore in odobravanja.