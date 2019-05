Pristojno sodišče v Londonu je razglasilo likvidacijo britanske jeklarske družbe British Steel. Postopek prisilne likvidacije British Steela pa ne ogroža samo 5000 delovnih mest v jeklarski industriji, ampak tudi 20.000 delovnih mest v oskrbovalni verigi. Sprožil ga je propad pogajanj o rešitvi podjetja, ki so potekala med konservativno vlado Therese May in investicijsko družbo Greybull Capital, ki je lastnica British Steela. Nadzor nad podjetjem je prevzel vladni upravitelj, svetovalno podjetje Ernst & Young pa je prevzelo vlogo tako imenovanega posebnega menedžerja. Skupaj iščeta potencialnega kupca, podjetje pa naj bi medtem poslovalo »normalno« in normalno izplačevalo plače zaposlenim. Večina, 3800 od 5000 zaposlenih, jih dela v jeklarskih obratih v severovzhodni Angliji, preostali pa v Franciji, na Nizozemskem in v prodajnih predstavništvih po svetu.

Brexitske težave jeklarjev V podjetju Ernst & Young so sporočili, da je sprožitev likvidacijskega postopka sledila večtedenskim pogajanjem vodstva British Steela z različnimi »zainteresiranimi stranmi«, med njimi posojilodajalci, delničarji in vlado, na katerih naj bi zagotovili potrebno financiranje in se tako izognili insolventnosti. »Žal kljub prizadevanjem nismo mogli najti rešitve, preden bi bila finančna sredstva podjetja izčrpana,« je dejal predstavnik svetovalnega podjetja. Težave British Steela poznavalci povezujejo z brexitom oziroma padcem naročil pri njegovih strankah v Evropski uniji, ki je posledica negotovosti zaradi brexita. Podjetje je bilo v težavah tudi zaradi šibkosti in nestabilnosti britanskega funta že vse od brexitskega referenduma 23. junija 2016. Prizadela pa ga je tudi ameriško-kitajska trgovinska vojna. Podjetje British Steel je nastalo, ko je investicijska družba Greybull Capital od indijskega jeklarskega orjaka Tata Steel odkupila Long Products Europe, eno od njegovih neštetih družb in podjetij. Zanj je na vrhuncu krize jeklarske industrije leta 2016 plačala en funt. British Steel se na svoji spletni strani razglaša za »vodilnega svetovnega proizvajalca dolgih izdelkov iz jekla s tovarnami po Britaniji in Franciji, ki svet oskrbuje z visokokakovostnimi izdelki«.

Državna naveza ni bila v pomoč Ena od glavnih strank British Steela je britansko državno podjetje Network Rail, ki je lastnik večine železniških prog v Veliki Britaniji, njegove stranke pa so zasebne železniške družbe. Kar 95 odstotkov tračnic, ki jih kupi Network Rail, je izdelanih v podjetju British Steel. Predstavnik Network Raila je težave British Steela pospremil s komentarjem, da je njihova prioriteta »varen in zanesljiv železniški prevoz potnikov«. Imeli naj bi dovolj zalog tračnic, vendar se že dogovarjajo z drugimi proizvajalci. Za vsak primer, če bi British Steel ustavil proizvodnjo. Sindikati so ogorčeni zaradi sproženega likvidacijskega postopka. Generalni sekretar sindikata GMB Tom Roache pravi, da so mu ministri zatrjevali, da so pripravljeni za rešitev podjetja poseči po vseh opcijah, vključno z nacionalizacijo, pa tudi, da se je vlada na koncu premislila zato, ker ji bodisi ni mar bodisi zaradi ideoloških zadržkov. Opozicijski laburisti so zahtevali nacionalizacijo British Steela in celotne britanske jeklarske industrije. Vlada je British Steelu obljubila gotovinsko posojilo, ki pa mu ga na koncu ni dala, ker – tako minister za poslovne zadeve Greg Clark – ni bilo nobene garancije, da bo denar dobila nazaj, česar naj ne bi zahtevala vlada, ampak zakonodaja.