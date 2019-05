Britanska premierka Theresa May je danes v govoru pred izbranimi mediji sporočila, da poslancem ponuja še zadnjo priložnost za izvedbo brexita. Pozvala jih je, naj v prvem tednu junija na glasovanju podprejo »nov sporazum«, ki ga oblikuje, za dobro mero pa dodala, da bodo poslanci v tem primeru lahko glasovali tudi o novem brexitskem referendumu.

Sodeč po prvih odmevih z vseh strani se zdi, da se je tresla gora, rodila pa miš. Mayeva oziroma konservativna vlada, ki je na današnji seji potrdila njene predloge, poslancem v četrtem poskusu ponuja svoj brexitski dogovor z Brusljem, zapakiran v predlog zakona o umiku iz EU, ki pa po njenem vsebuje še nova zagotovila za delavske pravice, varstvo okolja in kopensko mejo z Irsko pa tudi »carinski kompromis«. Opozicijski laburisti pravijo, da gre za pogrevanje obstoječih načrtov brez pravih sprememb. Njihov vodja Jeremy Corbyn je dodal, da gre tudi za vprašanje, ali bo njene obljube spoštoval tisti, ki jo bo nasledil na položaju, od katerega se neizogibno poslavlja.

Najbolj jezni in ogorčeni pa so zagovorniki brexita v njeni konservativni stranki. Eden od najvplivnejših Jacob Rees-Mogg pravi, da se je njena ponudba le še poslabšala. Z njo je Mayeva sprožila tudi nov val pozivov k takojšnjemu odstopu. Nekdanji konservativni kandidat za londonskega župana Zac Goldsmith je premierkin predlog zakona o umiku iz EU razglasil za »zapleteno zmešnjavo«. Obenem pa je Mayevo, ki je obljubila, da bo odstopila, če bo parlament prižgal zeleno luč brexitu po njenem receptu, pozval, naj odstopi takoj. Več poslancev, ki so trikrat glasovali za premierkin brexit, pa pravi, da bodo zdaj glasovali proti.