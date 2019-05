V Jefferson Cityju z okrog 40.000 prebivalci so iz ruševin potegnili okrog 20 ljudi, bolnišnice pa so zaradi manjših poškodb sprejele 19 pacientov.

V Golden Cityju so našli trupli 86-letnega moškega in njegove 83-letne žene, ki ju je veter odnesel v zrak in treščil na tla nekaj sto metrov od njunega doma. V razdejanem mobilnem domu je umrla tudi 56-letna ženska, njen mož pa se s hudimi poškodbami bori za življenje.

Neurje s tornadi, ki je prizadelo Missouri iz Oklahome, je med drugim odneslo streho s tovarne umetnih gnojil in oblasti so območje evakuirale zaradi nevarnosti uhajanja strupenih kemikalij v okolje.

Osrednji del ZDA od Teksasa, Oklahome, Kansasa, Missourija, Iowe do Nebraske že od začetka tedna pesti hudo vreme s tornadi, ki se bo menda nadaljevalo do konca tedna in se razširilo tudi proti severovzhodu ZDA. Neurja, ki so napolnila reke in povzročila poplave, so doslej tako zahtevala najmanj sedem življenj.