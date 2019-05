Kar zadeva zahodno konferenco, v ligi NBA ni ničesar novega. V veliki finale so se še petič zapovrstjo prebili prvi favoriti Golden State Warriors, ki so nazadnje s 4:0 pometli s Portlandom. Precej bolj napeto je v finalu Vzhoda. Potem ko je Milwaukee dobil obe domači tekmi, je Toronto Janisu Antetokounmpu in soigralcem vrnil z enako mero in serijo izenačil na 2:2.

Zdi se skoraj neverjetno, a Golden State ob odsotnosti svojega statistično najboljšega moža v letošnji sezoni deluje še bolj suvereno. Kevin Durant se namreč po poškodbi mečne mišice na levi nogi na peti tekmi drugega kroga zahodne konference proti Houstonu še ni vrnil, njegovi soigralci pa so v tem času dosegli kar šest zmag brez poraza. Zanimiv je podatek, da je Golden State na 36 tekmah, na katerih je Durant manjkal in je igral Steph Curry, dosegel kar 32 zmag in klonil le štirikrat. Igra moštva iz Oaklanda namreč naenkrat postane precej bolj dinamična in hitrejša. Mnogi strokovnjaki, ki so se na glas spraševali, kaj za vraga se dogaja s Curryjem, ki v končnici niti približno ni kazal bleščečih predstav, so zdaj dobili odgovor, da je 31-letni ostrostrelec še vedno eden najboljših košarkarjev na svetu. Če kaj, je le dokazoval svojo veličino, saj je za moštveni uspeh znal žrtvovati lastno statistiko in se podrediti Kevinu Durantu. A ko se je Durant poškodoval, je vajeti moštva v svoje roke znova vzel Curry. Njegove številke v konferenčnem finalu so naravnost dih jemajoče. Na štirih obračunih proti Portlandu je namreč povprečno dosegal po 36,5 točke, 8,3 skoka in 7,3 asistence.

A ne glede na fantastične predstave Golden Stata je jasno, da bodo v finalu še kako potrebovali tako Kevina Duranta kot tudi DeMarcusa Cousinsa, ki se je poškodoval že na začetku končnice. Tega se dobro zaveda tudi Draymond Green, ki ga številni zaradi borbenosti, vsestranskosti in nepopustljivosti označujejo celo kot najpomembnejšega posameznika moštva trenerja Steva Kerra. »Slišal sem ogromno govoric, da smo že tako ali tako vrhunsko moštvo in da Durant za nas sploh ni pomemben. To je navadno 'sranje'. Bili smo odlično moštvo, ki ga je bilo težko premagati. Toda s Kevinom smo dejansko postali nepremagljivi. Ko se nam je pridružil še Cousins, so si nasprotniki še bolj razbijali glave s tem, kaj naj naredijo zdaj. Oba močno potrebujemo in le molim lahko, da ju bomo imeli nazaj v velikem finalu,« je povedal Draymond Green.

Prav zaradi poškodb gre Golden Statu še posebej na roko, da se serija na vzhodu med Torontom in Milwaukeejem vleče. Da je edino moštvo iz Kanade v ligi NBA postalo resen kandidat za naslov prvaka, ima zasluge Kawhi Leonard. Potem ko v San Antoniu ni našel skupnega jezika s trenerjem Greggom Popovichem, je poleti po menjavi z DeMarjem DeRozanom pristal v Torontu, ki ga zdaj skoraj lastnoročno drži v igri za veliki finale. »Nasprotniki se močno osredotočajo na Leonarda. Ko mu gre, je enostavno neustavljiv. A po drugi strani zna začutiti trenutek, ko se zaradi tega odpira ogromno prostora soigralcem. Temu sam pravim Kawhijev efekt. Enostavno sem zaradi njegove prisotnosti veliko časa povsem prost,« je razlagal organizator igre Toronta Kyle Lowrey. A to še ni vse. Leonard je hkrati tudi odličen obrambni igralec, kar se je pokazalo predvsem na zadnjih dveh tekmah, ko je odlično omejil najboljšega posameznika Milwaukeeja Antetokounmpa. Vse to kljub bolečinam v nogi, zaradi katerih na trenutke vidno šepa. V Torontu so zaradi prikazanega že zdaj povsem osredotočeni na to, da Leonarda na vsak način zadržijo v svojem moštvu. 27-letnik bo imel namreč po koncu sezone možnost, da si poišče novo moštvo.

Liga NBA je sicer objavila najboljši peterki novincev in obrambni peterki. V prvi peterki novincev so Luka Dončić (Dallas), Trae Young (Atlanta), Deandre Ayton (Phoenix), Jaren Jackson Jr (Memphis) in Marvin Bagley (Sacramento), v drugi pa Shai Gilgeous-Alexander, Landry Shamet (oba LA Clippers), Collin Sexton (Cleveland), Mitchell Robinson (New York) in Kevin Huerter (Atlanta). Najboljšo obrambno peterko sestavljajo Eric Bledsoe, Janis Antetokounmpo (oba Milwaukee), Marcus Smart (Boston), Paul George (Oklahoma City) in Rudy Gobert (Utah), drugo pa Jrue Holiday (New Orleans), Klay Thompson, Draymond Green (oba Golden State), Kawhi Leonard (Toronto) in Joel Embiid (Philadelphia).