Toronto je bil blizu zmagi že v rednem delu, ko je Kawhi Leonard minuto in 13 sekund pred koncem z zadetima prostima metoma zvišal vodstvo Kanadčanov na 96:91, a je gostom dve sekundi pred koncem podaljšek priigral Khris Middleton. Toronto je nato vodil tudi v podaljšku, a so se gosti uspeli vrniti, Leonard pa je zgrešil odločilni met s piskom sirene. Drugače je bilo v drugem podaljšku, v katerem se je Leonard odkupil kar z osmimi točkami.

Prav 27-letni Leonard je bil s 36 koši tudi najbolj učinkovit igralec večera, Pascal Siakam je k zmagi dodal 25 točk. in 11 skokov. Pri Milwaukeeju je bil s 24 točkami najboljši George Hill, Giannis Antetokounmpo pa je v statistiko vpisal neverjetnih 23 skokov, temu pa dodal 12 točk. Morda je prav on prevesil tehtnico na stran Toronta, saj je moral po šestem prekršku skoraj štiri minute in pol pred koncem drugega podaljška z igrišča.

Ne gre spregledati, da je Leonard na tekmi igral tudi s poškodovano nogo. »Bilo je težko. Na parketu sem bil 52 minut in to v končnici. To telo zanesljivo čuti. Čutiš 30 minut, če jih odigraš. A brez skrbi. Grem k zdravniku in ta bo vse uredil in gremo dalje,« je po tekmi povedal najučinkovitejši igralec večera, ki je svoji statistiki primaknil tudi devet skokov.

Četrta tekma bo v torek, prav tako v Torontu.