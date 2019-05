S tem organizirano širijo prostovoljno pomoč neprofitnim organizacijam med svojimi zaposlenimi in obenem utirajo pot prostovoljstvu v svoji panogi in med večjimi domačimi podjetji. »Krvodajalstvo je ena od aktivnosti v sklopu dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo že od vsega začetka. Za darovanje krvi se vsako leto odloči veliko število sodelavk in sodelavcev, letos jih je bilo več kot sto z vseh naših lokacij po Sloveniji,« je povedala Mateja Breznik iz Novartisa. »Sodelavci iz Ljubljane in Mengša darujejo kri v Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, sodelavci s Prevalj v slovenjegraški bolnišnici, za sodelavce iz Lendavi pa smo organizirali krvodajalsko akcijo v Lendavi.«

Zbrati je treba pogum

Standardna količina odvzema krvi je 450 mililitrov. To pomeni, da so sodelavci Novartisa v Sloveniji ob letošnjem dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo darovali več kot 45 litrov krvi. »Prepričani smo, da veliko sodelavcev, ki ob dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo darujejo kri, to počne tudi sicer ali jih k temu spodbudi prav ta dan,« je povedala Breznikova in ob tem dodala še osebno noto krvodajalski akciji. »Ob lanskem dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo sem prvič v življenju darovala kri. Morda se zdi enostavno, a pred lanskim dnevom sodelovanja nikoli nisem zbrala dovolj poguma za to, čeprav sem si kar nekaj let želela postati krvodajalka. Zame je bil to res prelomen trenutek, saj sem hkrati uresničila svojo željo in naredila nekaj koristnega. Od lanskega aprila sem tako že dvakrat darovala kri in dvakrat plazmo, tako da je krvodajalstvo postalo del mene.« vl