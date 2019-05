Čeprav so Celjani v prejšnjem krogu le remizirali v Mariboru (28:28) in se jim je Gorenje po zmagi proti Loki približalo na štiri točke zaostanka, so si lahko pred zadnjimi tremi krogi končnice privoščili velik luksuz. Za skupno 23. naslov prvaka in šestega zaporednega bi morali na zadnjih treh tekmah (Ribnica, Loka, Gorenje) le enkrat zmagati in kljub trem morebitnim zaporednim zmagam Velenjčanov ter izenačenemu točkovnemu izkupičku ob koncu lige bi osvojili novo zvezdico. Tekmovalna pravila RZS v primerjavi s prejšnjimi sezonami velevajo, da ob enakem številu točk dveh klubov ne odločajo le osvojene v končnici, ampak v celotni sezoni, vključno z razliko v golih. Ker Celjani v medsebojnih dvobojih z Gorenjem v letošnji sezoni vodijo s 3:0 v zmagah (v rednem delu 27:21 in 30:26, v končnici 30:27), so imeli na voljo kar tri zaključne žogice za lovoriko.

Pred obračunom z Ribničani, ki so pivovarjem v tej sezoni odvzeli največ točk (tri za domačo zmago in remi), je bil celjski trener Tomaž Ocvirk – v Mariboru je njegova ekipa kljub vodstvu z 21:14 in 26:22 z veliko sreče izvlekla točko – pred obračunom z Rikom jasen. »V Mariboru smo prikazali 50 minut zelo dobrega rokometa. A tekma traja 60 minut in proti Ribničanom moramo storiti prav to – na visoki ravni odigrati celoten dvoboj in tekmo zanesljivo dobiti. Moji fantje so tega več kot sposobni,« je napovedal Tomaž Ocvirk, ki je teden dni pred gostovanjem v dvorani Tabor ostal brez pokala v Novem mestu, po polfinalnem porazu z Gorenjem pa je od navijačev celjskega kluba najprej dobil porcijo žaljivk, nato je eden najbolj vročekrvnih proti njemu zalučal še plastenko, a so se zadeve hitro umirile. Tudi celjska uprava je stopila na stran Ocvirka (nedavno je pogodbo podaljšal do leta 2022), a ob pogoju, da si ekipa predčasno zagotovi naslov.

Celjani so danes v katastrofalno praznem Zlatorogu (zgolj okoli 750 gledalcev) sicer dobro začeli in si že pred polovico prvega polčasa dvakrat priigrali štiri gole prednosti (7:3, 8:4), a so se Ribničani – predvsem po zaslugi vratarja Nebojše Bojića – do odmora kar šestkrat približali le na gol minusa. Začetek drugega polčasa je pripadel pivovarjem, ki so po slabih desetih minutah prvič povedli za rekordnih pet (21:16), a gostje so z dvema goloma s sedmih metrov zaostanek še dvakrat zmanjšali na dva (24:22, 26:24). Nato je vratar Bojić po obrambi vrgel žogo prek celotnega igrišča na prazen gol, a ni zadel. Vse dvome o zmagovalcu je v predzadnji minuti za vodstvo s 27:24 razblinil Gal Marguč. Pri državnih prvakih Celjanih so bili danes najučinkovitejši Gal Marguč (5), Branko Vujović in Tilen Kodrin (po 4), pri poražencih iz Ribnice pa Jan Pucelj in Rok Setnikar (po 6).

Domači kapetan David Razgor je po tekmi, na kateri so Celjani osvojili svojo prvo in sočasno zadnjo domačo lovoriko v tej sezoni (ostali so brez superpokala in pokala), dejal: »Odvalil se nam je velik kamen od srca in končno si lahko oddahnemo, kajti lige je zdaj tudi teoretično konec. Tokrat je Ribnica igrala precej bolj sproščeno kot decembra lani v Zlatorogu, saj zdaj ni imela več možnosti za naslov državnega prvaka, takrat pa je bila celo prva na prvenstveni lestvici. Mi trenutno nismo na takšni ravni, kot smo bili na prejšnjem dvoboju z njimi v Celju.« Gostujoči igralec Jan Pucelj je priznal zasluženost celjske zmage: »Pred tekmo smo se dogovorili, da skušamo čim dlje držati stik s tekmeci, a Celjani so nam hitro ušli. Vseeno smo ob polčasu zaostajali le za dva gola, v drugem pa šli na polno, na glavo. V končnici smo se približali, a ni bilo dovolj za preobrat. Pokazali smo dobro igro, a za zmago v Zlatorogu bi morali biti perfektni.«

Osmi krog, končnica za prvaka: Urbanscape Loka – Maribor Branik 30:28 (17:14), Koper – Gorenje Velenje 21:31 (11:17), Celje Pivovarna Laško – Riko Ribnica 28:24 (15:13), končnica za obstanek: Dol TKI Hrastnik – Krka Novo mesto 30:30 (14:13), Sviš Ivančna Gorica – Dobova 29:35 (14:22), Trimo Trebnje – Jeruzalem Ormož 32:26 (16:13).

Končnica za prvaka, 8. krog 1. Celje PL 8 6 2 0 229:207 52 2. Gorenje 8 7 0 1 231:173 48 3. Riko Ribnica 8 5 1 2 235:218 45 4. Maribor 8 1 1 6 210:228 31 5. Koper 8 1 0 7 205:238 29 6. Urb. Loka 8 2 0 6 193:239 26