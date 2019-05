Izolski rokomet se ponaša s šestdesetletno tradicijo. V obdobju samostojne Slovenije je bil razpet med drugo in prvo ligo, kamor se spet vrača po dveh drugoligaških sezonah. Napredovanje so si Izoljani priigrali tri kroge pred koncem sezone, ko so na Kodeljevem z zadetkom razlike premagali ekipo Slovana. Prvak druge lige je še en povratnik v prvo ligo, ekipa Slovenj Gradca.

Izoljani so sedanjo zgodbo zastavili takoj po zaključku predlanske sezone, ki je bila ena slabših, saj so redni del končali brez osvojene točke, v ligi za obstanek pa dosegli samo eno zmago. Eden ključnih mož vračanja med elito je bil domači trener Fredi Radojković, ki je ekipo prevzel na začetku sezone. »Čeprav fantje niso profesionalci, sem postavil visoke zahteve, saj sem vedel, da lahko naredimo preboj samo z resnim delom.« Tovrstnih izkušenj mu ne manjka, navsezadnje je bil v zlatih časih koprskega rokometa trener Cimosa. Po propadu nekdanjega slovenskega prvaka je zadnjih nekaj let reševal razsulo v italijanskem reprezentančnem rokometu.

V dolgi sezoni v 1. B-ligi so Izoljani le trikrat izgubili in enkrat remizirali. Na parketu je prevladovala mladost, z izkušnjami je pomagal nekdanji reprezentant Matjaž Brumen, osmi igralec je bila navijaška skupina Ribari, ki se je na sobotnem praznovanju napredovanja v prvo ligo (v zadnjem krogu je Izola s 30:25 premagala Črnomelj) že ogrevala tudi za prihajajoče nove obalne derbije s Koprom. Nove načrte v klubu gradijo tudi na temeljih sponzorske pogodbe s podjetjem Butan plin, s katerim pogledujejo dlje od golega boja za obstanek.