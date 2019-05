Časnik Österreich je nagradno igro objavil na svojem spletnem portalu oe24. Sodelujoči morajo posredovati svoje osebne podatke. Nagrajenca bodo obvestili po telefonu, na španski otok pa bosta odpotovala prihodnji torek.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je sicer vilo mogoče najeti preko platforme Airbnb za 800 do 1100 evrov na noč, tabloid pa opozarja, da je namestitev do nadaljnjega razprodana. Kot piše na Airbnb, je vila pet kilometrov iz mesta Ibiza ter ima štiri spalnice, bazen in vrt.

V vili je skrivaj nastal video posnetek, na katerem je videti Stracheja, kako pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore njegovi stranki ponuja poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica. Posnetek so nemški mediji objavili prejšnji petek. Strache je zaradi škandala odstopil z vseh položajev, vladna koalicija je razpadla, v državi pa bodo predvidoma septembra predčasne volitve.