»Bilo bi precej naivno, da bi Kurz mislil, da mu svobodnjaki ne bi izkazali nezaupanja, potem ko ga je on nam,« je Kickl povedal za današnjo izdajo avstrijskega časnika Österreich.

V FPÖ so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnili, da so mediji narobe interpretirali to izjavo. Odhajajoči notranji minister je povedal zgolj, da tisti, ki ne zaupa svobodnjakom, tudi nima njihovega zaupanja. To pa še ne pomeni, da »je dokončno odločeno, kako bodo glasovali v ponedeljek«.

Prihodnji ponedeljek bi lahko poslanci glasovali o nezaupnici vladi, ki so jo napovedali v opozicijski stranki Jetzt. Ta računa tudi na podporo FPÖ, socialdemokratov (SPÖ) in liberalnega Neosa. Tudi odločitev SPÖ in Neosa še ni znana.

Če bodo poslanci izglasovali nezaupnico Kurzu, bo moral predsednik države Alexander Van der Bellen imenovati novega premierja.

Predsednik in kancler se bosta sicer danes ob 12.30 znova sestala v predsednikovem uradu. Kot so napovedali v kanclerjevem uradu, bosta govorila o nadaljnjih korakih. Cilj je »stabilna in opravilno sposobna vlada«.

Po navedbah APA bi lahko govorila tudi o imenih strokovnjakov ali visokih uradnikov, ki bodo v vladi zamenjali ministre FPÖ. Kurz in Van der Bellen sta se namreč v ponedeljek dogovorila o razrešitvi notranjega ministra Kickla, nakar so vsi ministri iz vrst svobodnjakov napovedali, da bodo zapustili vlado.

Politična kriza je v Avstriji izbruhnila, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, v katerem je nekdanji avstrijski podkancler in vodja FPÖ Heinz-Christian Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z državo in izkazal interes za vplivanje na medije.