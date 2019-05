Zakaj je Kurz potegnil kratko

Zloraba položaja, podkupovanje, ponarejanje dokumentov, goljufija – preiskava je trajala več kot deset let, obtožnica je dolga skoraj tisoč strani, glavna obravnava proti dobremu ducatu obtožencev pa gre pred dunajskim deželnim sodiščem s prekinitvami v tretje leto. In ni ji še videti konca. Med privatizacijo največjega državnega stanovanjskega sklada pred več kot petnajstimi leti »je šlo« po mnenju računskega sodišča narobe skoraj vse, kar je lahko: od izbire svetovalca za prodajo (banka Lehman Brothers, ja, tista banka, katere zlom je bil uvertura v finančno krizo leta 2008) preko navideznih vmesnih poslov, iz katerih naj bi izviral večji del podkupnin, do doseženega izkupička. A vse, kar je bilo sporno, ni končalo v obtožnici in morda vse, za kar tožilstvo meni, da je zbralo dovolj dokazov, ne bo prepričalo sodišča. Ali sploh nič.