Nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Don McGahn se včeraj ni pojavil na zaslišanju pred pravosodnim odborom predstavniškega doma kongresa in povzročil jezo demokratov, ki napovedujejo, da ga bodo tja spravili z ukazom sodišča, če ne bo šlo drugače. McGahnu so poziv na zaslišanje poslali, ker je bil ena kronskih prič Roberta Muellerja, ki je vodil preiskavo povezav predvolilne kampanje Donalda Trumpa z Rusi in Trumpovega oviranja preiskave. Prav McGahnu naj bi Trump ukazal odstaviti Muellerja, a ta tega ni hotel storiti. Bela hiša mu je zdaj ukazala, da ne sme pričati, potem ko se na poziv ni odzval niti pravosodni minister William Barr. Demokrati razmišljajo tudi o zaslišanju Muellerja, ki pa se ne bi rad izpostavil. Trump sicer trdi, da je afere konec, ker ga je Mueller menda v 448 strani dolgem poročilu opral vsake krivde. Demokrati menijo drugače in so besni nad poskusi Bele hiše, da onemogoči pričanja v kongresu, s čimer po njihovem onemogoča nadzor izvršilne veje oblasti. Zaradi tega so spet glasnejši tudi pozivi k začetku postopka odpoklica predsednika. Temu nasprotuje demokratska predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, se je pa pozivu pridružil prvi republikanski kongresnik, Justin Amash iz Michigana, ki je že dolgo kritičen do Trumpa. ba