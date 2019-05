Čeprav mnoge okoliščine v zvezi s posnetki pogovorov dveh svobodnjaških veljakov na Ibizi še niso znane, je bila danes, drugi dan po razpadu vladne koalicije, pozornost vseh avstrijskih strank in kajpak tudi javnosti osredotočena predvsem na vprašanje, kaj bo po odhodu vseh svobodnjaških ministrov iz vlade. Je res mogoče z volitvami čakati vse do septembra ali pa bi bilo kljub neugodnemu času bolje voliti že v začetku julija? Kako dolgo lahko zdrži napol politična, napol tehnična vlada? Lahko Sebastian Kurz ostane kancler do volitev glede na to, da je odgovoren za to, da so svobodnjaki sploh bili v vladi?

Najmanjša opozicijska stranka Zdaj (Jetzt) nekdanjega zelenega poslanca Petra Pilza bo tako na izredni seji prihodnji ponedeljek predlagala glasovanje o nezaupnici kanclerju v prepričanju, da lahko samo odhod vse vlade in imenovanje tehnične ekipe umiri politične razmere in zagotovi normalno volilno kampanjo. Liberalci (Neos) tega predloga ne nameravajo podpreti, socialni demokrati (SPÖ) kot največja opozicijska stranka pa se še niso izrekli, čeprav njihova redsednica Pamela Rendi - Wagner pritrjuje, da bi bilo najbolje, da bi Avstrija dobila tehnično vlado. Socialni demokrati so uradno zahtevali izredno sejo parlamenta še ta teden, vendar je konservativni predsednik poslanskega doma Wolfgang Sobotka sejo sklical za ponedeljek po evropskih volitvah. Na tej seji naj bi sprejeli odločitev o razpisu naslednjih volitev in glasovali o zaupnici.

Zunanja ministrica ostaja A četudi bi se opozicija glede nezaupnice Kurzu poenotila, bi morali predlog podpreti tudi svobodnjaki. Iz njihovega tabora pa so danes že drugi dan prihajala protislovna sporočila. Kdor nam je izrekel nezaupanje, ne more sam računati na naše zaupanje, je denimo zgovorno namignil dosedanji notranji minister Herbert Kickl, novi predsedujoči stranki Norbert Hofer pa, da odločitev še ni bila sprejeta in da bo odvisna od razvoja dogodkov. Za zdaj še najbolj gotovo je to, da svobodnjaki proti kanclerju, s katerim so bili v koaliciji, ne bodo vložili lastnega predloga za nezaupnico. Predsednik države Alexander Van der Bellen, ki se je danes ponovno sestal s kanclerjem Kurzem, v izjavi za javnost ni bil videti najbolj navdušen nad možnostjo, da bi Avstrija dobila povsem tehnično vlado, temveč bi raje videl, da kancler in konservativni ministri skupaj z zunanjo ministrico Karin Kneissl, ki je bila v svobodnjaški ministrski kvoti, a ni članica stranke, ostanejo. »Nobenega načrta B nimam,« je dejal predsednik. »Pričakujem, da bom od kanclerja dobil seznam imen oseb, ki naj bi nadomestile izpraznjene položaje v vladi. Z vsako od predlaganih se bom pogovoril in skrbno pretehtal, ali je ustrezna,« je dodal.