Sto let Univerze v Ljubljani: Znanost na prepihu internacionalizacije

Profesorji s fakultet Univerze v Ljubljani se v prazničnem letu te najstarejše in največje slovenske visokošolske in znanstvenoraziskovalne ustanove sprašujejo, kako bodo krmarili med nacionalno odgovornostjo in internacionalizacijo, trgom in javnim dobrim ter ali jim bo uspelo obdržati najboljše študente in profesorje.