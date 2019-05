Pri izolaciji objekta in njegovi zrakotesnosti so po njihovem mnenju tehnološko že blizu optimalnim rešitvam, pri katerih je pomembno zgolj še razmerje med vloženo ceno in doseženim učinkom pri uporabi posameznih oblik izolacij in materialov, ki zagotavljajo zrakotesnost objekta. Več novosti pa je pričakovati na področju tehnologij, ki bodo omogočale izkoriščanje virov iz okolja, kjer se bo izboljšala učinkovitost sedanjih toplotnih črpalk. Prav tako lahko pričakujemo učinkovitejše sisteme, ki bodo omogočali še bolj nadzorovano prezračevanje.

Predpriprava za vgradnjo fotovoltaike Veliko možnosti je še pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra ter tudi padavin, ki jih je prav tako treba izkoristiti pri obratovanju objekta. Marles tako v vse objekte standardno vgrajuje predpripravo za vgradnjo fotovoltaike in polnilne enote za električni avtomobil. Njihovim kupcem pa že od leta 2017 ponujajo tudi celostno storitev vgradnje sončne elektrarne, ki proizvede vso potrebno električno energijo, s katero hiša postane popolnoma samozadostna oziroma energijsko neodvisna. Bistvo koncepta ničenergijskega doma (Zero Energy Home) je, da imajo vse hiše že vgrajeno predpripravo za morebitno poznejšo namestitev sončne elektrarne, če se kupec ne odloči za vgradnjo sončne elektrarne že ob sami gradnji. Tako je vsaka Marlesova hiša le korak od tega, da postane aktivna in s tem energijsko neodvisna ter samozadostna. V svoje pasivne objekte standardno vgrajuje vrhunske naprave za prezračevanje z rekuperacijo, ki vračajo do 93 odstotkov energije. To pomeni, da s toplim zavrženim zrakom grejemo svež hladen zrak. Zunanji zrak je dobro filtriran – v njem na primer ni prahu s ceste in pelodnega prahu, kar znajo posebno ceniti astmatiki in ljudje z alergijami. S stalnim prezračevanjem poleg ogljikovega dioksida iz hiše odstranjujemo tudi vlago in neprijetne vonjave. Največ v dveh urah je zrak v hiši v celoti zamenjan. Ker odpiranje oken ni več potrebno, se izognemo neprijetnemu nihanju temperature zraka in izgubi toplote skozi odprta okna.

Rast povpraševanja po skoraj ničenergijskih objektih Marlesov celoten razvoj je usmerjen v gradnjo energijsko varčnih objektov iz obnovljivih materialov, ki zagotavljajo nizke stroške uporabe in vzdrževanja v celotni življenjski dobi. Že kar nekaj časa ponuja povsem individualno zasnovane, skonstruirane in zgrajene objekte povsem po željah kupcev. »Tudi povpraševanje v letu 2019 je usmerjeno predvsem v gradnjo individualno zasnovanih objektov, opažamo pa tudi, da se kupci odločajo za vedno bolj racionalne tlorisne rešitve. Vse večja je tudi ozaveščenost samih investitorjev za energijsko učinkovito gradnjo, kar je bilo že tudi lani zaznati, saj se je bistveno povečalo povpraševanje po skoraj ničenergijskih objektih. Novi trendi se kažejo v gradnji visoko učinkovitih nizkoenergijskih, pasivnih in aktivnih objektov. Povečuje se delež energetsko varčne gradnje in montažne lesene gradnje na splošno. Za stavbe, grajene v Marlesovi pasivni tehnologiji, je značilno, da v celotnem življenjskem ciklu zaradi ekološke neoporečnosti ne obremenjujejo okolja. Večji nadzor nad rabo energije in njena učinkovita raba se izražata v višji ravni toplotnega ugodja v prostorih in boljšem počutju, saj pasivna hiša uporabnikom ponuja nadstandardno bivalno klimo.

Uporabniško izkušnjo kupcev bodo še nadgradili Zdaj, ko so že zagotovili energijsko učinkovitost stavb, so se lotili razvoja novega koncepta, katerega cilj je zagotavljanje najvišje stopnje bivanjske ugodnosti v okolju z naravnimi trajnostnimi materiali. Z njim želijo še nadgraditi uporabniško izkušnjo svojih kupcev. Rdeča nit novega koncepta je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega ugodja, ki ga bodo uživali stanovalci v njihovih objektih.