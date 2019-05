Že dlje časa so znana trenja med obema italijanskima vladnima strankama, Ligo in Gibanjem petih zvezd, zdaj pa so narasla do te mere, da je izvršna oblast »praktično paralizirana«, je dejal generalni sekretar vlade Giancarlo Giorgetti. Razlog je v tem, da stranki vodita konkurenčni kampanji pred evropskimi volitvami, je dejal Giorgetti, desna roka voditelja Lige in notranjega ministra Mattea Salvinija. »V zadnjih treh tednih je vlada praktično na čakanju zaradi volilne kampanje,« je dejal v pogovoru za La Stampo ter dodal, da namesto razmisleka o tem, kaj je treba storiti za državo in za Evropo, vlada kaos. Liga in Gibanje sta sicer že pred kampanjo zašla v nesoglasja glede migracij, davkov, socialnih vprašanj in odnosa do mehkih drog. V Italiji tako že nekaj časa ugibajo, da bi koalicija lahko razpadla po evropskih volitvah. Na lanskih parlamentarnih je največ glasov dobilo Gibanje petih zvezd in osvojilo 227 poslanskih sedežev, Liga pa 125 in je po volitvah izstopila iz koalicije z Berlusconijevo Naprej, Italijo ter stranko Bratje Italije. Toda odtlej so se razmerja močno spremenila in sodeč po javnomnenjskih raziskavah bi Salvinijeva Liga na novih volitvah gladko zmagala. Tudi vse ankete pred evropskimi volitvami ji napovedujejo vsaj deset odstotkov glasov več od Gibanja petih zvezd in od opozicijske Demokratske stranke. agencije