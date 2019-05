Za Nadala je to prvi naslov v tej sezoni, ki Španca znova postavlja v vlogo prvega favorita na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, ki se bo začelo čez sedem dni. Hkrati je to njegov deveti naslov v Rimu, 81. ATP in 34. na turnirjih Masters.

Đoković in Nadal sta se srečala 54. v karieri. Nadal je z zmago, za katero je prejel skoraj milijon evrov, znižal skupni zaostanek na 26:28, obenem pa povečal prednost na pesku na 17:7.

Z zmago je Nadal prekinil prevlado Đokovića v zadnjem obdobju medsebojnih dvobojev. Od enajstih jih je Srb dobil kar devet, od tega zadnje dva v polfinalu Wimbledona ter finalu Australian Opna. Nadal ga je zadnjič premagal lani v polfinalu Rima.

Dvoboj je imel tudi zgodovinski pridih, saj se je prvič v njunih medsebojnih obračunih zgodilo, da je padla tako imenovana 'kravata'. Nadal je prvi niz dobil s 6:0 po 41 minutah igre.

Na turnirju WTA je zmagala sedemindvajsetletna in 186 centimetrov visoka Čehinja Karolina Pliškova. V finalu je po uri in 25 minutah igre premagala Britanko Johanno Konto s 6:3 in 6:4.

Za Pliškova je to trinajsti naslov na turnirjih WTA, drugi na turnirjih serije premier in drugi letos. Z naslovom bo hkrati skočila s sedmega na drugo mesto računalniške lestvice. Pred njo bo le še Japonka Naomi Osaka.

Leto starejša Britanka ostaja pri štirih WTA naslovih, kljub porazu v finalu pa bo zadovoljna zapustila Rim. Zaslužila je četrt milijona evrov, na novi lestvici pa se bo iz 42. mesta povzpela na 26.