Dirka razreda motoGP v Franciji v Le Mansu je minila v znamenju Marca Marqueza in Honde. Španec je imel bolj ali manj vse niti dirke v svojih rokah tako rekoč od samega starta, dirko je sicer začel z najboljšega startnega mesta, kar je bil njegov 55. uspeh na kvalifikacijah. Ko je nato osemnajst krogov pred koncem spet prevzel vodstvo, je bilo jasno, da mu to pot ponovno nihče od tekmecev ne bo kos. »Dirko sem začel bolj previdno, ker sem moral namestiti mehkejšo sprednjo pnevmatiko. Ko sem dobil pravi občutek, sem lahko vozil agresivneje. Hitro sem videl, da mi ni treba preveč tvegati, saj sem si takoj, ko sem dodal plin, privozil večjo prednost. Zato sem v nadaljevanju malce upočasnil vožnjo in bil ravno toliko hiter, kot je bilo nujno treba,« je po dirki povedal Marc Marquez, ki je s tem še malce povečal vodstvo v skupnem seštevku. S to zmago, tretjo letos, je Hondi tudi privozil 300. zmago v kraljevem razredu.

Za »drobtinice« sta se to pot še najbolj ostro udarila oba dirkača Ducatija Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci. Bilo je nekaj prehitevanj in Petruccijevih poskusov, a na koncu je le moral priznati premoč rojaku Doviziosu. Dejal je, da jim Marquez to pot ni pustil najmanjše možnost za zmago, da pa je tudi sam napravil nekaj manjših napak. Andrea Dovizioso je bil z drugim mestom tudi dokaj zadovoljen: »Ni bilo lahko, Marquez je bil le malo hitrejši, a ravno toliko, da bi moral tvegati preveč, če bi ga hotel uloviti. Poleg tega mi sprednja pnevmatika ni dovoljevala napadalnejše vožnje.« Četrto mesto je šlo Jacku Millerju, ki je bil po uvodnem delu dirke precej enakovreden tekmec Marquezu, peti pa je bil Valentino Rossi. Italijan ni mogel iz svoje yamahe iztisniti več hitrosti, pa čeprav steza v Le Mansu tradicionalno dobro ustreza njihovemu motociklu. Še slabše jo je odnesel drugi Yamahin dirkač Maverick Vinales, ki je po padcu moral odstopiti in je ostal brez novih točk. Ponovo se je precej skromno odrezal drugi dirkač Honde Jorge Lorenzo z enajstim mestom, kar še poglablja njegovo krizo po prestopu k ekipi svetovnega prvaka.

V razredu moto2 je zmago slavil brat Marca Marqueza Alex, v kategoriji moto3 pa je bil najhitrejši John McPhee. Naslednja dirka bo na sporedu čez dva tedna dni v Mugellu v Italiji.