S četrtega mesta bo dirko začel začel Italijan Andrea Dovizioso, s petega pa italijanski veteran, večkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Razočaral je Maverick Vinales, ki je po hitrem koncu tedna kvalifikacije končal le na 11. mestu.

Marquez je danes osvojil tudi svoj 55. "pole position" v karieri in s tem izenačil Rossijev rekord. "Vesel sem prvega mesta, a danes je bil eden tistih dni, ko ni zabavno dirkati. Ne veš, ali bi uporabil pnevmatike za suho stezo ali za dež," je po novem uspehu pokomentiral Španec in s tem opozoril na izredno zahtevne razmere med treningom in vreme, ki se je spreminjalo.

Kvalifikacije v razredu moto3 je dobil Britanec John McPhee, v razredu moto 2 pa Španec Jorge Navarro.