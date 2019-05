»Občutek je bil dober, a napravil sem tudi nekaj napak in izgubil ritem. Moje linije niso bile idealne, zato sem nekaj krogov sledil Antoniu Cairoliju in opazoval, kako on vozi,« je po sobotnih kvalifikacijah za VN Portugalske, ki jih je končal kot drugi, dejal Tim Gajser.

Posnemanje bolj izkušenega in hkrati vodilnega dirkača v seštevku svetovnega pokala se je slovenskemu motokrosistu dan pozneje povrnilo z obrestmi. Na prvi dirki šeste preizkušnje sezone je v cilj prišel z dobro sekundo prednosti pred Cairolijem, medtem ko je tretje mesto osvojil Švicar Arnaud Tonus. Makolčan je po Matterley Basinu in Pietramurati dobil še peto vožnjo v sezoni, s tem pa napovedal napad na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Po slabšem startu v drugi vožnji, ko je zdrsnil na peto mesto, se je kmalu začel prebijati v ospredje, v zaključku pa izkoristil padec Cairolija in ciljno črto prečkal kot prvi. Gajser je na progi v Aguedi dosegel svojo drugo zmago v sezoni in dvanajsto v elitnem razredu MXGP ter bil za dve prvi mesti nagrajen s 50 točkami. Šest manj jih je tokrat osvojil drugouvrščeni Cairoli, tretji Tonus pa 40.

V skupnem seštevku pri vrhu sicer ni prišlo do sprememb. Še naprej vodil Cairoli, ki ima 285 točk, Gajser jih je osvojil 251, tretjeuvrščeni Francoz Gautier Paulin pa 197.

Motokrosiste naslednja preizkušnja čaka že ta konec tedna, ko se bodo pomerili v Franciji.