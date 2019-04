Nakup 800 novih avtobusov bo potekal v več etapah - med letoma 2020 in 2022 jih bodo prejeli 150, preostale pa postopoma do leta 2050, ko želi Pariz imeti avtobuse le še na biodizelski in električni pogon.

»Gre za velik korak in dokaz naših ambicij, da postanemo vodilni na področju energetske tranzicije v javnem potniškem prometu,« je dejala izvršna direktorica družbe RATP, ki vodi javni prevoz, Catherine Guillouard.

Pariz že ima eno linijo mestnega prometa, in sicer linijo 341, na kateri vozijo samo avtobusi na električni pogon. RATP ima v svoji floti 4700 avtobusov, od tega 140 na biogoriva, 83 pa električnih.