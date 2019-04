Avstralski premier Scott Morrison je sicer v petek dejal, da Assange s strani Avstralije ne bo deležen »posebne obravnave«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

John Shipton, biološki oče Juliana Assangea, je za melbournški časnik Sunday Herald Sun dejal, da bi morala avstralsko zunanje ministrstvo in predsednik vlade nekaj storiti za njegovega sina.

Ob tem je še povedal, da je bil šokiran, ko je videl, v kakšnem stanju je bil ta ob aretaciji. Britanska policija je Assangea aretirala, potem ko ga je londonsko sodišče spoznalo za krivega kršitve pogojnega izpusta.

»Videl sem, kako so ga vlekli po stopnicah policisti, ni izgledal dobro. Star sem 74 let in izgledam bolje kot on, ki jih ima 47. To je velik šok,« je dejal.

Shipton, ki je bil sekretar stranke Wikileaks, ko se je Julian Assange na volitvah v Avstraliji leta 2013 neuspešno potegoval za sedež v senatu, naj bi vsak božič obiskal sina na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je slednji zatekel leta 2012.

»Mesece je živel kot v strogo zavarovanem zaporu, ni mogel niti na stranišče. Povsod so bile kamere, ki so spremljale vsak njegov gib,« je povedal oče.