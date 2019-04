Avstralec je na ekvadorskem veleposlaništvu bival od leta 2012 in se s tem predvsem v strahu pred izročitvijo ZDA izogibal aretaciji. Britanska policija ga je prijela, potem ko mu je Quito odvzel diplomatski azil, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Kot je pojasnil ekvadorski predsednik Lenin Moreno, so Assangeu azil odvzeli, ker je večkrat kršil mednarodne konvencije, poroča britanski BBC.

Pri Wikilaksu so se takoj odzvali na dogajanje in poudarili, da je ekvadorsko veleposlaništvo povabilo britansko policijo v svoje prostore ter da je bil odvzem azila Assangeu nezakonit in v nasprotju z mednarodnim pravom.

Na Scotland Yardu so pojasnili, da so Assangea aretirali na podlagi naloga iz junija 2012, ki ga je izdalo londonsko sodišče, ker se tedaj ni udeležil tam predvidenega zaslišanja.

