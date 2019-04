Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Katoličani zato po stari krščanski navadi, ki sega tja v 7. stoletje, teden pred veliko nočjo k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, ki ga najpogosteje povežejo v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, s katerimi naj bi ljudje ob prihodu v Jeruzalem pozdravljali Jezusa, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa simbol miru in sprave.

Papež Frančišek bo danes dopoldne na Trgu sv. Petra v Vatikanu blagoslovil palmove in oljčne vejice, daroval bo tudi mašo, ob polnoči bo bodo v Katoliški cerkvi začeli t. i. veliki teden, ki bo vrhunec dosegel z velikonočnim tridnevjem in samo veliko nočjo.

Blagoslovi zelenja bodo potekali tudi po slovenskih cerkvah. Pri slovesnostih bodo sicer prebirali svetopisemske odlomke o Jezusovi zadnji večerji, trpljenju in smrti, ki se jih posamično in bolj poglobljeno spominjajo na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto.

V Evangeličanski cerkvi danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Evangeličani zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

Pravoslavni verniki, ki sicer uporabljajo drugačen koledar, bodo cvetno nedeljo obeležili naslednjo nedeljo, samo veliko noč pa 28. aprila.