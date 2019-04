Čeprav so bili Domžalčani v prvem polčasu boljši tekmec, pa so na koncu vseeno Ljudski vrt zapustili brez točkovnega izkupička. Po dveh zaporednih zmagah so tokrat doživeli poraz po zaslugi avtogola Gabra Dobrovoljca v izdihljajih tekme. Štajerci, ki so neporaženi že na 13 tekmah zapovrstjo, pa so po drugi strani pragmatično in z boljšim drugim polčasom prišli do 19. zmage, po kateri imajo zdaj kar 15 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo. Slednjo v nedeljo čaka obračun z Aluminijem.

Domžalčani, ki so med drugim pogrešali junaka prejšnje tekme Senijada Ibričića in tudi poškodovanega Dejana Lazarevića, so bili tisti, ki so v prve pol ure delovali konkretneje, večkrat streljali, še najbolj nevarni pa so bili poskusi Mateja Podlogarja v 21., Tončija Mujana v 25. in Amedeja Vetriha v 28. minuti, ki pa niso bili dovolj dobri za spremembo izida. V 38. minuti je pri Domžalah poskusil še Matija Rom malce z desne, toda tudi on je žogo poslal mimo vrat.