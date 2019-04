Osem krogov pred koncem druge slovenske nogometne lige se obeta krčevit dvoboj za naslov prvaka med Taborom iz Sežane in šišenskim Bravom. Moštvi zasedata vodilno mesto z enakim številom točk, boljši izkupiček z medsebojnih tekem pa imajo Primorci. Sežana je v prvem krogu izgubila v Šiški (2:3), nato pa na domačem dvorišču premagala Bravo s 3:0. Nasprotnika se do konca sezone ne bosta več pomerila med seboj, po zahtevnosti tekem pa imata podoben razpored vse do konca tekmovanja.

Prvak druge lige bo neposredno napredoval med prvoligaše, drugouvrščeno moštvo pa čakajo kvalifikacije z deveto ekipo prve lige. Pred začetkom spomladanskega dela prvenstva je kazalo, da se bodo za prvaka borili vsaj še Radomljani, ki so postali največje razočaranje tekmovanja. Potem ko je bosanski trener Nermin Bašić pozimi našel mikavnejši izziv v Gorici, je moštvo prevzel novinec med trenerji v članski konkurenci Muamer Vugdalić. Nekdanji reprezentant je po uvodni zmagi nad Ilirijo trikrat izgubil in enkrat remiziral, kar ga je stalo položaj. Vodstvo kluba je ugotovilo, da obstajajo različni pogledi na vodenje moštva in kadrovanje. Na včerajšnji uverturi 23. kroga je Radomlje proti Dravi vodil dosedanji Vugdalićev pomočnik Dušan Balutto.

2. SNL, 23. krog, včeraj: Radomlje – Drava **, danes ob 16.30: Ilirija – Drava, Krka – Bravo, Dob – Brežice, Rogaška – Bilje, Dekani – Beltinci, nedelja ob 16.30: Brda – Sežana.

Razpored tekem NK Tabor Sežana 23. krog: Brda – Sežana 24. krog: Sežana – Rogaška 25. krog: Beltinci – Sežana 26. krog: Sežana – Dob 27. krog: Drava – Sežana 28. krog: Sežana – Nafta 29. krog: Ankaran – Sežana 30. krog: Sežana – Krka