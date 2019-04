Medtem ko so med najmočnejšimi domačimi evropskimi ligaškimi tekmovanji prvaki tako rekoč že znani v Franciji (PSG), Italiji (Juventus) in Španiji (Barcelona), utegne biti do konca napeto v Angliji in Nemčiji. Pri čemer so glede bundeslige kljub le točki razlike med vodilnim Bayernom in drugo Borussio Dortmund mnogi prepričani, da so Bavarci z zmago na medsebojni tekmi v prejšnjem krogu s petardo (5:0) že »razpočili« upe črno-rumenih in naredili ključen korak k sedmi zaporedni zvezdici. Drugače pa je medtem v Angliji...

V prvi vrsti že zaradi tega, ker imajo tamkajšnji klubi zaradi obilice tekem v številnih tekmovanjih za seboj v prvenstvu različno število krogov. Kar je v premier ligi sicer že stalnica, ki hkrati onemogoča povsem realen vpogled v trenutno stanje. Na vrhu je tako ta hip Liverpool (82 točk), ki ima dve točki prednosti pred Manchestrom Cityjem (80), a je hkrati odigral tekmo več (33:32). Na tretjem mestu že sledi tokratni tekmec rdečih Chelsea, ki pa je za 66 zbranih točk prav tako odigral tekmo več (33) od vseh zasledovalcev (32), s katerimi se bori za uvrstitev v ligo prvakov. Najbližji, Tottenham, ki ima 64 točk, bi ga tako z zmago na zaostali tekmi že prehitel, Arsenal (63 točk) bi se po točkah izenačil, tudi Manchester United (61 točk) pa je še povsem v igri. Skratka, v Angliji bo napeto do konca, jutrišnji medsebojni derbi pa za Liverpool in Chelsea prihaja v trenutku, ko so igralci obeh klubov z mislimi zagotovo tudi pri svojih evropskih tekmecih. Liverpoolovi pri Portu, s katerim bodo po zmagi na torkovi prvi tekmi (2:0) v sredo igrali povratno četrtfinalno tekmo lige prvakov, Chelseajevi pa pri Slaviji Pragi, s katero bodo dan pozneje doma v isti fazi tekmovanja igrali v ligi Evropa – na prvi tekmi v četrtek so zmagali z 1:0.

Pri tem se lahko za hip vrnemo na začetek prejšnjega odstavka in k obilici tekem v različnih tekmovanjih. Medtem ko je Liverpool zaradi izpada na svoji prvi stopnici v obeh angleških pokalih, FA in ligaškem, v tej sezoni še odigral »normalno« število tekem (skupno na »štirih frontah« 44), jih je Chelsea kar deset več, s skupno 54 tekmami pa jih je hkrati tudi največ uradnih med vsemi evropskimi klubi. A kljub omenjenemu moštvo trenerja Maurizija Sarrija ne deluje utrujeno. V zadnjem času je tako nanizalo nekaj pozitivnih rezultatov in se s tremi zaporednimi zmagami v prvenstvu znova pobralo. Še eno več je medtem nanizal Liverpool, jutri pa se atraktivna tekma obeta tudi zato, ker si za dosego svojih ciljev ne eden ne drugi ne smeta privoščiti poraza, prav tako nobenemu ne ustreza remi. »Sezona je res že dolga in naporna, a ker smo v položaju, ko se bojujemo za dve lovoriki, se počutimo sveže in spočite. Da, v teh dneh je zagotovo zabavno biti nogometaš Liverpoola,« pred derbijem pravi branilec rdečih Virgil van Dijk, steber obrambe, ki je do zdaj v prvenstvu prejela le 20 golov. Manj jih je v najmočnejših evropskih prvenstvih le PSG v Franciji (18), a je odigral tri tekme manj, enako pa v Italiji Juventus, ki je tudi odigral dve tekmi manj. No, kar za tekmo sezone pa je jutrišnji obračun razglasil nogometaš Chelseaja Willian: »Za dosego naših ciljev je to ključna tekma. Velika, najtežja tekma, ki jo moramo dobiti.«

Ker je torej derbi za obe moštvi izjemnega pomena, ne gre pričakovati, da bi pred evropskimi preizkušnjami trenerja Klopp in Sarri tvegala s tem, da bi kateremu izmed svojih nosilcev namenila počitek. Pri čemer jima ustrezata tudi rezultata prvih tekem ter dejstvo, da večjih težav s poškodbami ali kaznimi nimata. Omenimo pa še, da je za žalosten in vsega obsojanja vreden uvod v 182. medsebojno tekmo (77 zmag Liverpoola, 63 Chelseaja, 41 remijev) poskrbela skupinica šestih navijačev londonskega kluba. Po spletu je namreč zakrožil posnetek, na katerem v nekem praškem pubu pred tekmo svojega kluba v ligi Evropa z glasnim skandiranjem zvezdnika Liverpoola Mohameda Salaha označujejo za terorista in žalijo njegovo veroizpoved. Kar je po številnih rasističnih incidentih v zadnjem času naslednja stvar, ki meče slabo luč na evropski nogomet.