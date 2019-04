Kako močno je Pamela Anderson povezana z Assangeem, sporoča Wikileaks. Zapisali so, da so kriminalci Assangea izsiljevali, češ da bodo objavili skrivne posnetke njegovega sedemletnega življenja na ekvadorskem veleposlaništvu, vključno s posnetki seksa. Za posnetke so hoteli 3,8 milijona dolarjev. Wikileaks trdi, da so Assangea nenehno nadzorovali, snemali so vse, od obiskov zdravnika do obiskov njegovih prijateljev, vključno s Pamelo Anderson. Ne ve se sicer, kako so ti posnetki prišli v roke kriminalnih združb, menijo pa, da so jih predali tudi Donaldu Trumpu. Vsi se sprašujejo še, kaj se bo zgodilo z Assangevim mačkom Jamesom, ki ga je imel od leta 2016. Nekateri viri navajajo, da je veleposlaništvo mačka že lani oddalo v zavetišče.