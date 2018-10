Že dolgo vemo, da je Pamela Anderson nova Brigitte Bardot, kar se tiče zaščite živalskih pravic. V žaru boja proti uporabi krzna je pismo poslala tudi Melanii Trump, češ naj za svoje modne oprave ne izbira živalskih materialov. Že prej je svetovne voditelje, med njimi tudi Vladimirja Putina, s katerim ima »poseben odnos«, je dejala letos, pozvala k sprejemu zakonodaje o nehanju lovljenja tjulnjev. Slovi po tem, da je svojemu prijatelju Julianu Assangeu na ekvadorsko veleposlaništvo nosila veganske sendviče. Zdaj pa se je podprta z mednarodno organizacijo za pravice živali Peta lotila še gosjih jeter. Češ da je gojenje gosi zaradi gosjih jeter mučenje živali ter ga je treba prepovedati, kuharji pa naj se odpovedo tej poslastici.

Prvi kuharski mojster, ki ga je pozvala k prenehanju uporabe gosjih jeter, ni bil nihče drug kot Gordon Ramsay. »Gosja jetra niso nič drugega kot proizvod Hell's Kitchen,« je zapisala v pismu in se pri tem seveda obregnila ob najslavnejšo Ramsayjevo televizijsko oddajo Hell's Kitchen oziroma Vražja kuhinja na slovenski televiziji. Pozvala ga je, naj glede na svoj »izjemni talent ustvari neverjetno jed brez krutosti do živali«. Pitanje gosi za bolj mastna gosja jetra je v dvanajstih državah denimo prepovedano, medtem ko uvoz gosjih jeter ni prepovedan. Edini, ki so prepovedali jed, so bili v Kaliforniji. Organizacije za pravice živali navajajo podatke, da prepoved gosjih jeter podpira več kot polovica javnosti tako v ZDA kot Veliki Britaniji in celo 47 odstotkov Francozov, ki so največji uživalci gosjih jeter.