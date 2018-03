Pamela Anderson, najslavnejša Playboyeva zajčica, je zadnja leta predana aktivistka. Toda v intervjuju o svojem življenju v oddaji Piersa Morgana je bilo več govora o moških kot pa o aktivizmu. Nazadnje se je lepotica, ki je nedavno praznovala petdeseti rojstni dan, močno ujezila, češ da je bil ves intervju zmontiran tako, da je govorila le o »delih telesa in moških«.

Kar je do neke mere razumljivo. Če želite, da ljudje slišijo, kako se borite za pravice živali, pač ni pametno v isti sapi omenjati vašega razmerja z Vladimirjem Putinom. Čeprav ni jasno, kaj je bilo med politikom in igralko. Razložila je, da mu je pisala, češ da naj Rusija ukine uvoz izdelkov iz tjulnjev. »Rusija predstavlja 95 odstotkov trga v Kanadi ulovljenih tjulnjev. Putin je dejansko z zakonom prepovedal uvoz.« Kaj pa je bilo potem, je ostalo zavito v skrivnost. Dejala je, da je ruski predsednik želel, da bi mu na zaprisegi kot posebna gostja prinesla šopek rož, kar je zavrnila. »Očitno pa je, da sva bila mnogokrat istočasno na istem mestu. In z Rusijo imam zelo dobre odnose,« je dodala.

Tako kot Putina je očitno zavrnila tudi Sylvestra Stallona, ki ji je ponudil stanovanje in porscheja, če bi bila njegovo dekle številka ena. Menda ga je vprašala, ali to ne pomeni, da obstaja tudi dekle številka dve. »Pritrdil je. Nisem vzela ne stanovanja ne avtomobila. Mogoče bi ga morala, saj je zelo zabaven moški.«

Še bolj pikantni pa so bili njeni opisi podrobnosti iz hiše Hugha Hefnerja. Tako je nekoč sodelovala v orgiji s sedmimi drugimi dekleti in Playboyevim stricem seveda. »Veliko norosti je bilo v tisti hiši. A nikoli nisem imela občutka, da bi me Hugh izkoriščal,« je razlagala in priznala, da je ob novici o njegovi smrti neutolažljivo jokala.

S svojimi izjavami v intervjuju pa je zelo razjezila bivšega moža rokerja Tommyja Leeja, s katerim sta v treh letih zakona v devetdesetih letih zaslovela predvsem po seksi posnetkih. Bivšega soproga je najbolj razjezilo to, da je kot razlog razpada zakona navedla njegovo nasilje. »Mislil sem, da ima kaj novega povedati, ne pa da pogreva staro s...,« je zapisal na twitterju. Pamela Anderson mu ni odgovorila.