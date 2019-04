Potem ko je gradbena inšpekcija zaradi manjkajočega gradbenega dovoljenja zahtevala rušenje prenovljenega pristanišča za pletnje ob Blejskem jezeru, bodo na občini Bled vendarle poskušali gradbeno dovoljenje za naložbo v pristanišče Mlino pridobiti za nazaj. Inšpektorat so, kot pojasnjujejo na občini, zaprosili za odlog izvršbe določbe in za podaljšanje časa za vlogo za gradbeno dovoljenje.

Kljub vsemu pa so na občini presenečeni nad zahtevo inšpekcije, ki je odstranitev prenovljenega pristanišča Mlino zahtevala na stroške občine do 15. avgusta in terjala vzpostavitev prejšnjega stanja. Poudarjajo, da ni šlo za novogradnjo, ampak za prenovo pristanišča. Odločba Inšpektorata RS za okolje in prostor pa nasprotno navaja, da pri rekonstrukciji pomola ob obali Blejskega jezera ni šlo za vzdrževanje objektov, za kar gradbeno dovoljenje ni potrebno, pač pa so dela takšno definicijo presegla. Res da je pristanišče za pletnje na istem mestu obstajalo pred izvedbo del, vendar pa so delavci odstranili njegove temelje in pilote ter jih na razširjenem območju nadomestili z novimi. »Po zakonu pa je za novogradnjo ali rekonstrukcijo treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje,« opozarja inšpekcija, ki je prepovedala tudi uporabo pristanišča, ki pa je na Bledu doslej niso upoštevali.

Če Občina Bled objekta ne bo na svoje stroške odstranila do zahtevanega roka, se bo po napovedih inšpekcije začel postopek izvršbe. Na občini pričakujejo, da bodo gradbeno dovoljenje vendarle dobili in da rušenje objekta ne bo potrebno. V pristanišče, ki so ga odprli pred kratkim, so vložili okoli 160.000 evrov. V njem je prostor za priveze in pristajanje enajstih pletenj. Po besedah predsednika čolnarskega združenja Pletna Bled Gregorja Pazlarja je bila obnova pristanišča nujna tudi zaradi varnosti potnikov, ki jih pletnjarji prevažajo na Blejski otok in nazaj. Kot je znano, se je pred dobrim letom prav v tem pristanišču prevrnila pletnja, polna korejskih gostov. Preden so se rešili, so v vodi, ki je imela pet stopinj Celzija, doživeli ledeno kopel, dva sta bila ob tem resneje podhlajena. pe