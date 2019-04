Preden je Tomaž Noč ustanovil blagovno znamko Ekokoncept, so bile za njim dolgoletne izkušnje v klasičnem gradbenem načrtovanju in inženiringu. Po študiju na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in na Columbia University Graduate School of Architecture v New Yorku je deloval na področju prenove in projektiranja, notranje opreme in izdelave celostnih grafičnih podob ter izdelave sodobnega vizualnega oglaševalskega orodja za številna podjetja.

Leta 2011 se je skoraj izključno posvetil načrtovanju in gradnji lesenih stavb, takrat je tudi ustanovil družinsko podjetje Ekokoncept, ki se ukvarja z izdelavo konceptov, načrtovanjem in izvedbo nizkoenergetskih vnaprej izdelanih lesenih objektov. V dveh letih so s sodelavci razvili sistem manjših modularnih lesenih enot za naročnika iz tujine, iz katerega so kasneje razvili še serijo lesenih mini hišk mini for-2. Ta serija je bila večkrat nagrajena, med drugim leta 2015 s prestižno nagrado REDDOT product design za »izjemno dobro izvedeno, premišljeno in prepoznavno oblikovanje«.

Objekti, ki se lahko prevažajo v kosu Njihovi projekti so opaženi tudi v tujini, saj imajo to prednost, da so enote majhne in obenem udobne ter se jih da enostavno transportirati in hitro postaviti – pravzaprav skoraj kjer koli. Moduli so izdelani iz lokalnega lesa, so okolju prijazni – nizkoenergetski, namenjeni oddihu v naravi ali priročni vrtni pisarni. Dimenzijsko je objekt zasnovan tako, da se lahko prevaža v kosu (minimalni odpad pri embalaži), hkrati pa se po potrebi podaljšuje ali sestavlja v številne kombinacije. Sodobno opremljena notranjost s kuhinjo in toaletnim prostorom je popolnoma prilagodljiva uporabnikom. Modularno sestavljanje objektov ni novost, inovativni pa so posamezni detajli. Zasnovali so takšne rešitve, predvsem kar se tiče samih spojev in načina medsebojne spojitve objektov ter principa temeljenja, ki pri samem fizičnem sestavljanju modulov poenostavijo delo. Avtor konceptov in večine arhitekturnih rešitev je Tomaž Noč, ki v timu sodeluje še s tremi arhitekti, tehnologom, z ekipo v proizvodnji in z montažno ekipo na terenu. Čeprav razvijajo vnaprej izdelane in tipske module, so njihovi projekti vedno individualni, vsaka hiša ima pečat lastnika in okolja, kamor je umeščena. Pri izbiri materialov projektanti postavljajo na prvo mesto funkcionalnost in kakovost, pri čemer vedno iščejo nove rešitve. Največkrat gre za spremembe detajlov, reorganizacijo tlorisa ali prilagoditev dimenzij modulov. Kadar so zahteve naročnika ali lokacije zelo specifične, k projektu pristopijo na samem začetku – pripravijo nov koncept, idejno zasnovo in potem sledijo vsi naslednji koraki do izvedbe. Projekt glamping hišk mini for-4 Bled, ki se nahajajo v kampu Bled v neposredni bližini Blejskega jezera, je prav tako prejel nagrado (lesena ikona 2015) in nominacijo (WAN 2016 – The World Architecture News Awards). Tomaž Noč: »Začelo se je z izzivom, kako zasnovati bivalne enote, ki dajejo udobje hotelske sobe na čim manjši površini, pa vendar v neposrednem stiku z naravo. Pri oblikovanju smo se naslonili na značilno dvokapnico in upoštevali klimatske parametre lokacije ter obliko samega terena.« Posamezna nizkoenergetska enota je sestavljena iz dveh zrcalnih volumnov z leseno konstrukcijo, ki jo ščitita macesnova fasada in temna tegola. Enote so skoraj povsem zaprte proti gozdnemu pobočju v ozadju, medtem ko se fronte v celoti odprejo okolici z velikimi steklenimi površinami. Zaradi dobro izoliranih sten so enote primerne za bivanje skozi vse leto, hlajenje in segrevanje objektov pa je energetsko varčno.