Izkušeni vezist Domžal Senijad Ibričić je po prvem hat-tricku v prvi slovenski nogometni ligi proti Triglavu postal najboljši posameznik 26. kroga po izboru Dnevnika. Ibričić se je v skupnem seštevku povzpel tik za vodilno peterico igralcev, med katerimi ima še vedno občutno prednost Andrej Vombergar, čeprav je pozimi iz Olimpije prestopil v Rusijo. Ker v prvi ligi ni igralca, ki bi izstopal na več tekmah zapored, se Vombergarju morda obeta celo naziv najboljšega igralca sezone.

Ibričić je proti Triglavu dosegel dva spektakularna zadetka, tretjega pa je prispeval z enajstmetrovke. Pri visoki zmagi nad kranjskim prvoligašem (6:1) je bil gonilna sila tretjeuvrščenega moštva prve lige, ki se bori za preboj v evropska tekmovanja. »Po nesrečnih tekmah proti Gorici in Olimpiji smo potrebovali zmago, kar nam je uspelo dvakrat zapored. S tem smo dokazali, da smo v dobri formi, da se dvigujemo in kažemo atraktivno ter uigrano igro, a se hkrati zavedamo, da bo treba tako igrati še naprej. Močno si želimo vzpostaviti kontinuiteto osvajanja točk. Zavedamo se, da se bo na zadnjih desetih tekmah boj za Evropo le še zaostroval, zato pred nami ni enostavna naloga,« je za spletno stran kluba komentiral Senijad Ibričić, ki bo zaradi parnih rumenih kartonov manjkal na današnji popoldanski tekmi v Ljudskem vrtu proti Mariboru.

V boju za najboljšega igralca 26. kroga se je za Ibričićem uvrstil vratar Olimpije Nejc Vidmar. Tridesetletnik je bil s šestimi obrambami najzaslužnejši za točko državnih prvakov na vročem gostovanju v Murski Soboti, ki pa na ljubljanski klopi ni pomagala včeraj odstavljenemu trenerju Robertu Pevniku. Do točk so se vpisali še Luka Štor (dva gola za Aluminij proti Gorici), Rudi Požeg Vancaš (dva gola za Celje proti Rudarju) in Blaž Vrhovec, ki je z edinim golom na tekmi izdatno pomagal Mariboru do zmage v Krškem.