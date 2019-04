Kritika glasbenega bienala Zagreb: Vrnitev večnega emigranta

Zagrebški bienale sodobne glasbe v zadnjih letih dokazuje, da nova virtuoznost obrušenega modernizma privlači izvajalce in tudi večje število poslušalcev, medtem ko so veliki modernisti postali zgodovinske legende. Med slednje sodi gotovo tudi že Vinko Globokar , stalen gost festivala. Organizatorji so se mu tokrat poklonili z izvedbo dela Eksil 3, ki je bilo pred štirimi leti krstno izvedeno v Münchnu s slavnim dirigentom/skladateljem Petrom Eötvösom, v vlogi recitatorja pa je nastopil letos preminuli legendarni švicarski igralec Bruno Ganz.