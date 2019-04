Masha Qrella: Pop je bil eksperimentalno polje demokracije

Masha Qrella se je za glasbo začela navduševati zelo pozno. Šele pri šestnajstih letih, tik po padcu berlinskega zidu, je zaradi težav s hrbtom opustila atletiko in prvič poprijela za kitaro ob tabornem ognju, kjer je zaigrala nekaj ruskih pesmi. Kmalu je v roke vzela bas kitaro in klaviature ter začela na zvočno kartico svojega računalnika zapisovati zvočne odlomke. Po sodelovanju v skupinah Mina in Contriva je stopila na samostojno pot in z veščo kombinacijo elektronike, rocka in popa prepričala celo snovalce uspešne serije Talenti v belem. Nocoj bo s svojim triom premierno nastopila v Gala hali na Metelkovi.