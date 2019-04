Sprenevedanje

»Tema odnosov med Hrvaško in Slovenijo ni Piranski zaliv, pač pa je ta tema vprašanje, ali se bosta do konca naših življenj in še dlje dve državi, dve družbi, dva naroda po tihem in vztrajno sovražila s tisto strašno balkansko mržnjo, ki ne potrebuje dodatne razlage. Če ne sovražiš, si izdajalec svojega naroda,« je avgusta 2015, sredi najbolj vročične debate o prisluškovanju slovenskim arbitrom in posledično iztegnjenem hrvaškem sredincu arbitraži napisal Miljenko Jergović, verjetno najbolj luciden opazovalec odnosov med nekdanjimi družinskimi člani, danes pa le še neprostovoljnimi sosedi na Balkanu.