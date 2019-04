Po startu 12. novembra v ZDA naj bi bila storitev Disney+ v roku dveh let dostopna v večini najpomembnejših regij po svetu, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal prvi mož Disneyja Robert Iger. V koncernu pričakujejo, da bodo do leta 2024 imeli že 60 do 90 milijonov uporabnikov.

Disney pričakuje, da bo uporabnike privabila njegova široka ponudba video vsebin. Koncern svoje filme in serije že umika iz ponudbe tekmecev, kot je Netflix, in jih zdaj namerava predvajati prek lastne platforme. Netflix ima trenutno v ZDA 60 milijonov uporabnikov.

V lasti Disneyja so med drugim studio Lucasfilm s serijo Vojna zvezd, kot tudi studii Marvel s filmi o super junakih, med njimi Maščevalci. Med drugim naj bi si bilo mogoče v storitvi Disney+ ekskluzivno ogledati serije z junaki iz Maščevalcev in Vojne zvezd. Pred kratkim je koncern prevzel tudi televizijo Fox, kar pomeni, da bodo v storitvi Disney+ dostopni vsi deli iz risane serije Simpsonovi.

Pred nekaj tedni je za letošnjo jesen svojo lastno storitev pretočnih video vsebin z ekskluzivnimi oddajami napovedal tudi Apple. Doslej sicer ni predstavil še nobenih načrtov glede cene, a ugodna cena Disneyjeve storitve pretočnih video vsebin mu utegne po mnenju poznavalcev precej zožiti manevrski prostor.