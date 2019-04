Projekt izstrelitve robotske sonde Berešit na Luno je plod osemletnega razvoja neprofitnih organizacij SpaceIL in Israel Areospace Industries, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Organizacija SpaceIL je v četrtek na twitterju objavila, da so bili blizu, a pristanek ni bil uspešen.

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow.#SpaceIL#Beresheetpic.twitter.com/QnLAwEdKRv