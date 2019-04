Craig je obtožen, da je namerno dajal lažne izjave in skrival dejstva o svojem delu v korist Ukrajine, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.

Obtožen je laganja enoti pravosodnega ministrstva FARA, kateri morajo svoje dejavnosti prijaviti tisti, ki kot politične osebnosti lobirajo za tuje vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Craigovi odvetniki so vztrajali, da ni kriv, saj je delal "kot neodvisen strokovnjak za vladavino prava in ni deloval v korist klienta", navaja Politico.

74-letni Craig je prva oseba, povezana z demokratsko stranko, ki je obtožena v okviru preiskave, ki jo je Mueller končal minuli mesec po 22 mesecih preiskovanja ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. V okviru preiskave so obtožili več ključnih sodelavcev sedanjega predsednika Donalda Trumpa. Po napovedih naj bi poročilo, povzetek katerega so že objavili, te dni objavili v celoti.

Craigu grozi največ pet let zapora in 250.000 dolarjev kazni zaradi lažnih izjav in do pet let zapora in 10.000 dolarjev kazni zaradi skrivanja dejstev, so še sporočili s pravosodnega ministrstva.