Odkar je posebni preiskovalec Robert Mueller pred dvema tednoma končal delo in poslal slabih 400 strani dolgo končno poročilo pravosodnemu ministru Williamu Barru, je javno znan en sam pogled na vsebino poročila: vladni. Toda počasi se porajajo vprašanja, koliko je bil pravosodni minister uravnotežen pri pisanju štirih tipkanih strani povzetka poročila, ki ga je poslal kongresu. V njem je namreč zapisal, da Mueller ni ugotovil sodelovanja predvolilne kampanje Donalda Trumpa z Rusi ter da ni ne potrdil ne zavrgel tega, ali je Trump oviral preiskavo ruskega vpletanja v volitve, denimo ko je odstavil šefa FBI Jamesa Comeyja.

Zdaj so se namreč začela vrstiti opozorila, da Barr morda ni dovolj objektivno povzel Muellerjevega poročila in da je morda hotel zaščititi svojega šefa. Nezadovoljstvo z Barrovo interpretacijo poročila očitno prihaja iz približno 60-članske ekipe agentov in pravnikov, ki so sodelovali z Muellerjem. Washington Post in New York Times sta objavila članke, sklicujoč se na vladne vire in na pritožbe Muellerjevega kroga, da Barr ni ustrezno povzel poročila in da je to storil v Trumpov prid. Slika, ki jo je narisal pravosodni minister, naj bi bila precej bolj rožnata od vsebine poročila, dokazi proti predsedniku pa »mnogo bolj akutni« od tistega, kar piše v štiristranskem povzetku, je denimo zapisal Washington Post.

Kje so Muellerjevi povzetki

Demokrati so zaradi teh objav še bolj odločni, da dosežejo celovito objavo Muellerjevega poročila. Odbor za pravosodje predstavniškega doma kongresa je tako v sredo pooblastil svojega predsednika Jerrolda Nadlerja, da izda uradni poziv pravosodnemu ministrstvu za izročitev celotnega Muellerjevega poročila in spremljajoče dokumentacije. Vprašanje pa je, ali bo Barr to storil. Pravosodni minister je doslej zagotavljal, da bo poročilo kongresu in javnosti predstavil sredi tega meseca, vendar z ustreznimi zatemnitvami delov, ki po njegovi oceni ne morejo biti javni, denimo zaradi preiskav, ki še tečejo, zaščite osebnih podatkov in tako naprej. Nadler je od ministra tudi zahteval, da objavi povzetke poročila, ki jih je že pripravila Muellerjeva ekipa sama, pa so ostali v predalu. Zakaj se je to zgodilo, ni jasno.

Trump je takoj po Barrovi objavi povzetka poročila javno trdil, da ga je Mueller »popolnoma in celovito opral krivde«. Zdaj pa je napadel pisanje New York Timesa, rekoč da nima zanesljivih virov ali da si jih je morda kar izmislil. Iz časnika so mu odgovorili, da so se pogovarjali s številnimi vladnimi predstavniki in drugimi.

Zgodba z Muellerjevim poročilom tako še zdaleč ni končana. Pričakovati je, da bo po njegovi objavi največ pozornosti usmerjeno k vprašanju, zakaj je Muellerjeva ekipa zapisala, da ne more ne ovreči ne potrditi oviranja preiskave, kar je dejanje, s katerim se lahko utemelji poziv za odpoklic predsednika. Sodeč po tem, da tega niso ovrgli, so v poročilu tudi odkritja, ki Trumpu ne morejo biti v prid. ba